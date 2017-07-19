Госдума и Кнессет синхронно осудят снос памятников воинам в Польше

Москва, , 10:29 — REGNUM Синхронное заявление Госдумы и Кнессета Израиля, осуждающее ситуацию со сносом памятников воинам Красной армии в Европе, обсудит нижняя палата парламента на заседании 19 июля, передает корреспондент ИА REGNUM. Обращение будет направлено в европейские парламенты и межпарламентские структуры.

Синхронное заявление состоится в рамках договоренностей, которые были достигнуты в ходе визита в РФ председателя Кнессета Юлия Эдельштейна, отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

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В заявлении речь пойдет по вопросу сохранения и недопустимости искажения исторической памяти, защите памятников.

«Как вы знаете, эта ситуация вопиюще развивается во многих странах Европы», — сказал Володин.

17 июля президент Польши Анджей Дуда подписал поправки к закону о запрете пропаганды коммунизма. «Памятники не могут увековечивать лиц, события или даты, символизирующие коммунизм или иной тоталитарный строй, а также каким-либо образом этот строй пропагандировать», — сказано в законе.

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