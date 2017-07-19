Жириновский потребовал отправить в отставку Голодец и Хлопонина

Москва, , 10:22 — REGNUM Заместителей председателя правительства Ольгу Голодец и Александра Хлопонина нужно отправить в отставку. Как передает корреспондент ИА REGNUM 19 июля, об этом заявил журналистам глава ЛДПР Владимир Жириновский.

«Нам такие вице-премьеры не нужны, они наносят вред нашей стране», — заявил Жириновский.

По его словам, Ольга Голодец настаивала на принятии реформы в научной сфере, которая не изменила жизнь ученых к лучшему.

«Где результат реформы в науке? Его нет. Значит, была ошибка, в которой виновата вице-премьер Голодец, она ходила и уговаривала по всем фракциям принять законопроект. Ученые не говорят, что им стало жить лучше, значит, ее надо в отставку гнать», — отметил Жириновский.

В отставку надо отправить и вице-премьера Александра Хлопонина, но по другой причине, уверен депутат.

«Минздрав дает правильное предложение — запрет на продажу алкоголя по выходным. Вице-премьер Хлопонини внаглую заявляет, что он против. Кто ты такой, Хлопонин? Ты за то, чтобы люди пили больше алкоголя? Мы потребуем убрать его», — заявил Жириновский.