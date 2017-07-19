В России лишат пособий не прошедших тест на наркотики военных

Москва, , 10:22 — REGNUM Российских военнослужащих, которые не прошли тест на наличие наркотиков в организме и были уволены, лишат денежных пособий. Соответствующий закон, который подписал президент России Владимир Путин, опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Документ вносит изменения в статью 3 Федерального закона «О денежном довольствии военнослужащих и представлении им отдельных выплат».

Так, военных будут лишать пособий в связи с непрохождением в установленном порядке обязательных химико-токсикологических исследований наличия в организме наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов.

Кроме того, ограничение касается военных, совершивших административное правонарушение с использованием наркотиков или психотропных средств без назначения врача.