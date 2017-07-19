ХАМАС и ФАТХ призывают к восстанию на Храмовой горе

Иерусалим, Израиль, , 10:24 — REGNUM Из-за столкновений мусульман с израильской полицией на Храмовой горе в ночь с 17 на 18 июля были ранены 50 палестинцев. На фоне беспорядков полиция усилила проверку безопасности для мусульманских верующих, пишет 19 июля Berliner Morgenpost.

В ответ на ужесточенные меры палестинская группировка ФАТХ (Движение за национальное освобождение Палестины) во главе с Махмудом Аббасом призвала арабов ко «Дню ярости», массовому восстанию и протестам.

Помимо этого, руководство ХАМАС, «Исламское движение сопротивления», признанное Израилем террористической организацией, также призвало палестинцев к столкновениям с израильскими полицейскими.

Напомним, что изначально стычки произошли на фоне установления израильскими службами безопасности на оба входа на Храмовую гору металлоискателей после теракта 14 июля, в результате которого погибли два израильских полицейских.

17 июля палестинцы устроили протест, скандируя лозунг: «Кровью и духом мы отвоюем тебя, Аль-Акса». Аль-Акса — это мечеть, мусульманская святыня, находящаяся на Храмовой горе.

Как сообщало ИА REGNUM, великий муфтий Иерусалима Амин аль-Хусейни раскритиковал введенные меры безопасности, обвинив руководство Израиля в нарушении статус-кво.

Палестинцы неоднократно высказывали опасения, что Израиль постепенно хочет взять полный контроль над Храмовой горой.

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