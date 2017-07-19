Противостояние в Малоярославце: общественность против городских властей

Малоярославец, Калужская область, , 10:19 — REGNUM Калужский город Малоярославец раздирают нешуточные страсти. С каждым днём здесь усиливается противостояние между городскими властями и жителями, недовольными деятельностью чиновников и местных депутатов, сообщает 19 июля корреспондент ИА REGNUM.

Так, с 15 июля в Малоярославце закрылся центр благотворительной помощи нуждающимся, малоимущим и семьям, имеющим детей-инвалидов, «Милосердие». Об этом уведомил земляков в социальной сети его организатор Виктор Жуков. По его мнению, после семи лет работы «Милосердие» было вынуждено прекратить свою деятельность из-за того, что уже полгода городская администрация не выплачивает зарплату повару центра. Неоднократные обращения к властям по этому поводу, несмотря на то, что местные депутаты изначально заложили в бюджет города для деятельности центра «Милосердие» 25 тыс. рублей в месяц, не принесли результата. Из этих денег 15 тыс. рублей шли на зарплату повару, 10 тыс. рублей — на оплату «коммуналки»: свет и вода. И вот теперь нуждающиеся горожане остались без горячих бесплатных обедов и без так называемой вещевой комнаты, где они подбирали себе сезонную одежду. Кроме того, центр «Милосердие» также предоставлял услуги по помывке в душевых комнатах.

Между тем в калужских СМИ появилось открытое письмо 16 жителей Малоярославца к губернатору Калужской области Анатолию Артамонову. Подписанты обвиняют местных чиновников и депутатов в коррупции.

Также, по мнению авторов письма, «в муниципальных органах царят клановость и семейственность, что порождает непрофессионализм и коррупцию, компрометирует власть и вызывает у населения чувство недоверия к ней».

В этой связи ситуация, сложившаяся вокруг благотворительного центра, и отсутствие финансовой поддержки «Милосердия» в Малоярославце больше напоминает «ответку» властей на письмо общественности к губернатору, считают малоярославцы.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2016 году в Калужской области выявили 542 нарушения антикоррупционного законодательства. Прокуратурой было внесено 143 представления, к дисциплинарной ответственности привлечено 148 человек.

В 2016 году калужские следователи рассмотрели 268 сообщений о коррупционных преступлениях, по которым возбуждено 139 уголовных дел. Направлением в суд завершено расследование по 87 уголовным делам по обвинению 101 человека в коррупции.

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