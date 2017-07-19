В Турции участились случаи ошибочных задержаний граждан России

Анкара, , 09:45 — REGNUM Власти Турции внесли в черный список 4128 граждан России из-за подозрения в причастности к деятельности международной террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом, как передает RT, говорится в докладе Министерства внутренних дел Турции.

«Всего запрет на пересечение турецкой границы действует в отношении более чем 53 тыс. иностранцев из 146 государств, — говорится в сообщении. — Больше всего в этом перечне граждан Саудовской Аравии и Туниса, Россия — на третьем месте».

Отмечается, что власти Турции в последнее время стали часто высылать граждан РФ, чьи данные частично совпадают с информацией о подозреваемых в связях с ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

«Главная проблема заключается в том, что правоохранительные органы Турции зачастую распространяют среди коллег неполные сведения о неблагонадёжных лицах, а потому власти иногда действуют почти вслепую», — говорится в сообщении.

Представители МИД РФ в связи с участившимися случаями ошибочных задержаний граждан страны на турецкой границе проведут переговоры с сотрудниками посольства Турции 20 июля. Москва намерена поднять вопрос о внесении в черные списки более точных сведений о гражданах, которым запрещён въезд в страну.