Берлин, , 09:50 — REGNUM Официальные извинения Германии за геноцид африканских народов гереро и нама в период с 1904 по 1908 год, придется подождать до проведения в стране выборов в бундестаг, которые состоятся 24 сентября, передает 18 июля Heute со ссылкой на решение окружного суда Нью-Йорка.

Таким образом, критики сообщают о потере имиджа правительства ФРГ и о провале одного из принятых руководством внешнеполитического проекта: принести официальные извинения за геноцид африканских народов.

Еще несколько месяцев назад руководство ФРГ пользовалось большим уважением, чем сейчас, пишет издание.

Германия видит ошибки прошлого: она признала не только Холокост и осудила Турцию за геноцид армян 1915 года, она признала геноцид в Намибии и проявила намерение извиниться за геноцид африканских народов гереро и нама в период с 1904 по 1908 год, когда страна являлась немецкой колонией.

Однако переговоры между Германией и Намибией, результатом которых должно стать совместное заявление двух стран, где резня в африканской стране официально будет названа геноцидом, затянулись более чем на год: теперь речь о них зайдет не раньше проведения парламентских выборов в Германии.

По официальным данным Намибии, между 1904 и 1908 годами власти Германии уничтожили более 65 тыс. человек из племени гереро и 10 тыс. — из племени нама, выступающих в то время против немецкого господства.