Brexit-дипломатия: Члены королевской семьи прибыли в Германию

Берлин, , 09:17 — REGNUM Принц Уильям со своей семьей прибыл 19 июля с официальным трехдневным визитом в Германию, сообщает информационное агентство Die Heute.

Во время обеда у них запланирована встреча с канцлером Германии Ангелой Меркель, после чего принц Уильям посетит Бранденбургские ворота и мемориал Холокоста.

Вечером того же дня члены королевской семьи встретятся с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером, затем в резиденции британского посольства состоится официальный ужин.

В четверг, 20 июля, их ждет поездка в Гейдельберг, а в пятницу, 21 июля, — в Гамбург. Отмечается, что принц Уильям и его жена Кейт Миддлтон впервые приехали в Германию.

18 июля, до приезда в Германию, они посетили Польшу, где побывали на месте бывшего концентрационного лагеря Штуттгоф вблизи Гданьска, а также посетили Европейский центр солидарности, музей, посвященный истории антикоммунистического движения в Польше.

СМИ видят в их путешествии следы Brexit-дипломатии, так как в Великобритании работают около миллиона поляков, а в Германию приезжают все больше британцев, добавляет издание.