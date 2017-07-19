Отмена Obamacare в США провалилась – Трамп огорчен

Вашингтон, , 08:39 — REGNUM Президент США Дональд Трамп с разочарованием воспринял провал отмены реформы здравоохранения, известной как Obamacare. Об этом он заявил журналистам по итогам слушаний в Сенате.

«Я очень разочарован», —сказал Трамп.

Американский лидер назвал реформу, инициированную его предшественником, «полным провалом». По словам Трампа, в конце концов Obamacare потерпит неудачу, ведь программа не будет признана ни им самим, ни другими республиканцами.

Трамп подчеркнул, что Obamacare была бы отменена, если бы республиканцев при голосовании поддержали демократы. Он также выразил мнение, что правила голосования в сенате должны стать более простыми.

Напомним, программа Obamacare с момента введения критиковалась республиканцами как очень дорогая и неэффективная. Отмена реформы входила в число предвыборных обещаний Трампа в 2016 году.

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Как сообщало ИА REGNUM, 4 мая 2017 года законопроект, отменяющий основные положения Obamacare и заменяющий их программой, разработанной республиканцами, был одобрен палатой представителей Конгресса США. Однако на слушаниях в сенате законопроект отказались поддержать все демократы, а также четыре представителя от Республиканской партии США.

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