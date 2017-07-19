Охрана президента Филиппин подверглась нападению

Манила, , 08:42 — REGNUM Охрана президента Филиппин Родриго Дутерте подверглась нападению, сообщает 19 июля Associated Press.

Службы безопасности страны заявили, что в результате нападения погиб один человек, еще пятеро получили легкие ранения.

Колонна с президентскими охранниками попала в засаду, организованную повстанцами из Новой народной армии.

Глава службы безопасности президента Филиппин Луи Дагой подчеркнул, что президент Родриго Дутерте не находился в районе, где было совершено нападение.

Дагой отметил, что целью нападения стала служба охраны президента. 10 человек передвигались на двух машинах, когда на них было совершено нападение.

Напомним, противостояние между правительством Филиппин и повстанцами, возглавляемыми Коммунистической партией Филиппин и ее военным крылом Новой народной армией, продолжается многие десятилетия и является одним из самых затяжных военных конфликтов в Азии.

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