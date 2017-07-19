Суд Аргентины может санкционировать арест Киршнер

Буэнос-Айрес, , 08:39 — REGNUM Судья, ведущий дела против бывшего президента Аргентины Кристины Фернандес де Киршнер, в настоящее время ставшей кандидатом в сенаторы, 18 июля заявил, что если будут показания против нее по препятствованию правосудию, то суд примет «соответствующие решения», включая возможное разрешение на арест.

«Я не сторонник футурологии. Если обвинения получат обоснование, то будут приняты соответствующие процессуальные решения», — заявил судья Клаудио Бонадио и напомнил, что превентивное задержание обвиняемой призвано исключить опасность утечки информации или препятствования правосудию.

На вопрос о том, как может повлиять данное дело на избирательный процесс предстоящих парламентских выборов в октябре, судья промолчал.

«Уголовное дело, как лавина. После поднятия первого камня может начаться мертвый этап, когда мы собираем вещественные доказательства, однако дальше может последовать вал процессуальных процедур, которые определят дело», — заявил судья.

Напомним, судья Бонадио ведет дело, которое стало известно как «Лос Саусес». Рассматривая его в апреле 2017 года, судья наложил запрет на выезд из страны для бывшего президента и ее сыновей. Суд рассматривает их в качестве предполагаемых лидеров незаконной ассоциации с целью совершения преступлений, связанных с отмыванием денег в сотрудничестве с предпринимателями, получившими государственные подряды через семейную компанию по торговле недвижимостью.

По этому делу 17 июля был арестован Виктор Мансанарес, который служил советником покойного экс-президента Нестора Киршнера, правившего страной с 2003 по 2007 год, а также Кристины Фернандес де Киршнер, его жены и президента Аргентины в период между 2007 и 2015 годами.