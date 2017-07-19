Спикер парламента ДНР: Проект «Малороссия» – это лишь идея

Донецк, , 08:23 — REGNUM Дискуссионным вопросом является проект «Малороссия», заявил председатель Народного совета Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин, сообщает пресс-служба республики.

По его словам, создание нового государства на большей части территории Украины — это «лишь идея», которую не нужно воспринимать как нормативный акт или политическую задачу.

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«Что касается правовых аспектов — нормативных актов нет, политических задач в этом направлении перед парламентами ДНР и ЛНР не стоит», — сказал Пушилин.

Он отметил, что прежде, чем серьезно говорить о создании государства Малороссия, необходимо обсудить этот вопрос с обществом и парламентом ДНР.

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«На данный момент это (проект «Малороссия») лишь идея, которая пока воспринимается весьма неоднозначно и в ЛНР и ДНР, и в Российской Федерации», — подчеркнул спикер парламента ДНР.

Напомним, 18 июля в отеле «Донбасс Палас» была подписана декларация о создании нового государства — Малороссии. Позже глава ДНР Александр Захарченко заявил, что Малороссия будет создана на переходный период — до трех лет, а в августе будут определены формы управления новым государством.

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