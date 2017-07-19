НАТО выступает за сохранение миссии AWACS в Конье

Анкара, , 08:19 — REGNUM НАТО отклонило предложение Германии передислоцировать миссию AWACS с турецкой авиабазы в Конье, так как данный шаг сможет ослабить борьбу антитеррористической коалиции против ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), пишет 19 июля Die Zeit.

Руководитель пресс-службы альянса Пирс Казалет выразил надежду, что Берлину и Анкаре все же удастся договориться о встрече и решить все спорные моменты.

Он подчеркнул, что все самолеты AWACS (авиационный комплекс радиообнаружения и наведения) используются в рамках борьбы с террористами: с их помощью проходят мониторинговые операции в воздушном пространстве Ирака и Сирии, а военные бундесвера, в свою очередь, составляют одну треть всех военных на базе в Конье.

Напомним, Турция в очередной раз запретила немецким депутатам посетить военных бундесвера в Конье 17 июля. Анкара объясняет это тем, что Германия предоставляет убежище бывшим турецким чиновникам и офицерам, причастным к организации попытки военного переворота в Турции в июле 2016 года.

Как сообщало ИА REGNUM, на турецкой базе Инджирлик по той же причине уже началось передислоцирование немецких военных и техники на иорданскую военную базу.

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