Госдеп США о беседе Рябкова и Шэннона: «Жесткая и откровенная»

Вашингтон, , 08:05 — REGNUM Встреча замглавы МИД РФ Сергея Рябкова и замгоссекретаря США Томаса Шэннона показала стремление сторон к улучшению отношений, однако это потребует еще немало усилий, заявила журналистам представитель Госдепа США.

По ее словам, беседа была «жесткая, откровенная и осмотрительная». При этом встреча продемонстрировала, что «США и Россия ищут решения проблем, вызывающих взаимную озабоченность, и которые осложнили отношения между ними».

Дипломат отметила, что отдельные попытки представить итоги новых консультаций Рябкова и Шэннона и российско-американские отношения лишь в негативном свете объясняются тем, что «многие хотят изобразить это как своего рода боксерский матч».

Официальный представитель Госдепа Хизер Нойерт заявила, что контакты Рябкова и Шэннона продолжатся. Однако, когда состоится следующая встреча — неизвестно.

Ранее замминистра иностранных дел России Сергей Рябков по итогам встречи с заместителем госсекретаря США Томасом Шенноном заявил, что Москва и Вашингтон близки к урегулированию ситуации с российской дипломатической собственностью в США, арестованной в декабре 2016 года.

В свою очередь, Шеннон отказался комментировать итоги встречи. По информации телеканала CNN, Сергей Рябков провёл в здании Госдепартамента США, где проходили переговоры, более двух с половиной часов.