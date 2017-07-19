Суд Бразилии заблокировал счета бизнесмена, давшего показания на президента

Бразилиа, , 08:05 — REGNUM Бразильский суд 18 июля заблокировал 800 млн реалов ($250 млн) на банковских счетах, принадлежащих Жоэзли Батисте, одному из владельцев мясного гиганта JBS, пошедшего на сделку со следствием и давшего показания в коррупционном деле на действующего президента страны Мишела Темера, сообщает ИА EFE.

Федеральный судья Тьягу Битанкур решил «отменить» судебный запрет, выданный им неделю назад в ответ на иск, поданный против бизнесмена двумя бразильскими гражданами.

Иск основывается на предполагаемых серьезных биржевых махинациях, проделанных группой JBS за день до того, как были опубликованы показания Жоэзли Батисты и других руководителей компании, обвинивших Темера в получении взяток с 2010 года.

Счета Батисты были блокированы в качестве гарантии компенсации ущерба, если будет доказано, что предприниматель использовал привилегированный доступ к информации, чтобы получить прибыль от ажиотажа на рынке ценных бумаг, вызванного его показаниям в рамках крупного коррупционного скандала.

Тем не менее, судья приостановил решения по иску, так как вскоре после объявления о возможном аресте, холдинг J&F Investimentos, контролируемый JBS, подписал соглашение с прокуратурой, в соответствии с которым обещал выплатить штраф в размере 10,3 млрд реалов ($3,250 млрд) за совершенные незаконные действия.

Однако позже судья заявил, что соглашение, подписанное с прокуратурой «пустое (по содержанию) в своей основной части» относительно «решения» вопроса.

О предполагаемых махинациях Батисты по покупке валюты на $1 млрд за день до раскрытия скандала и продажи большого количества акций компании, что вызвало резкое падение цены компании на рынке, судья заявил, что «правильным» будет расследовать эти факты «через публичный государственный процесс».

Напомним, Жоэзли Батиста и другие руководители JBS, в том числе его брат Уэсли, дали показания юстиции, раскрыв обширную коррупционную сеть по подкупу политиков по всему спектру политических сил, в том числе президента Темера, против которого прокуратура в июне выдвинула обвинения в пассивной коррупция и передала дело на рассмотрение в Верховный суд и парламент страны.