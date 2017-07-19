Румен Радев: Болгария может остаться «в хвосте НАТО» по расходам на оборону

София, , 08:03 — REGNUM Болгария категорически опаздывает с модернизацией своих вооружённых сил, особенно на фоне своих союзников в регионе. Об этом заявил президент страны Румен Радев во посещения 18 июля учений НАТО Saber Guardian 2017 на полигоне «Шабла» недалеко от Варны, передаёт болгарская газета «Труд».

Радев отметил, что в 2017 году Румыния намерена довести свои военные расходы до 2% ВВП в соответствии с обязательствами стран-членов альянса, а Греция уже давно сделала это.

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«Если мы не организуемся вовремя и не реализуем проекты по модернизации, мы окажемся в хвосте НАТО по расходам на оборону», — заявил президент Болгарии.

Он подчеркнул, что Болгария больше не может ждать достижения 2% ВВП на оборону, поскольку вооружённые силы страны уже давно находятся на критическом минимуме.

Другим важным элементом оборонного потенциала страны Радев назвал подготовку личного состава. По его словам, такая подготовка не может быть «остаточным продуктом бюджета на оборону», она должна быть гарантирована.

«Важен баланс между личным составом и всем, что необходимо для него, а также средствами, необходимыми для модернизации», — подчеркнул президент.

Состоявшимся стрельбам на полигоне «Шабла» Румен Радев поставил «очень высокую оценку», заявив, что военнослужащие блестяще справились с задачами в «динамичной и сложной обстановке».

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Как сообщало ИА REGNUM, на территории Болгарии Румынии и Венгрии проходят крупнейшие натовские учения в 2017 году Saber Guardian. В манёврах участвуют более 25 тысяч военнослужащих из 22 стран-членов и партнёров Североатлантического альянса.

В соответствии с обязательствами, взятыми на саммите НАТО в Уэльсе в 2014 году, все государства альянса должны повысить свои расходы на оборону до 2% ВВП. На данный момент 24 из 29 членов военного блока не выполнили этих обязательств. Для того чтобы обеспечить достижение заявленных показателей, страны НАТО договорились в декабре 2017 представить план действий по распределению расходов.