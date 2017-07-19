МИД Чехии: Заявления ДНР – нелегитимны

Прага, , 08:02 — REGNUM Донецкую и Луганскую Народные Республики (ДНР и ЛНР), а также их заявления, не признает Чехия, заявили в МИД Чехии, сообщает 18 июля пресс-служба ведомства.

Согласно сообщению, Чехия отказывается иметь какие-либо «дипломатические или консульские связи» с ДНР и ЛНР, поскольку считает их «нелегитимными». Заявления Совмина ДНР о создании Малороссии Чехия также рассматривает как не имеющие на то законных оснований.

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При этом во внешнеполитическом ведомстве отметили, что Прага продолжает осуждать «аннексию Крыма» и «вторжение РФ на востоке Украины», а также придерживаться принципа «уважения территориальной целостности и суверенитета Украины».

Напомним, 18 июля в ДНР объявили о создании нового государства Малороссия на базе ДНР, ЛНР и 19 областей Украины. В ЕС заявили о том, что это «противоречит Минским соглашениям», в США отметили, что новая инициатива находится «в сфере беспокойств» Соединенных Штатов. В России пока не прокомментировали проект создания нового государства.

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