ЕС: Создание Малороссии противоречит Минским соглашениям

Киев, , 07:46 — REGNUM Создание государства Малороссия противоречит Минским соглашениям, заявил представитель Евросоюза, сообщает 19 июля УНИАН.

По его словам, полная имплементация Минских договоренностей не подразумевает создание нового государственного образования на территории Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР), поскольку все стороны военного конфликта в Донбассе должны придерживаться принципа «уважения независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины».

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Представитель ЕС также отметил, что проект «Малороссия» будет препятствовать «реинтеграции» территорий ДНР и ЛНР с Украиной.

«Это (создание Малороссии) противоречит цели Минских договоренностей по реинтеграции отдельных районов Донецкой и Луганской областей на Украине», — сказал политик.

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Напомним, 18 июля в Совете министров ДНР заявили о создании на базе ЛНР, ДНР и 19 областей Украины внеблокового, федеративного государства Малороссия, которое будет ориентироваться на вхождение в Союзное государство России и Белоруссии.

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