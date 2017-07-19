Брюссель, , 07:45 — REGNUM Еврокомиссар по вопросам юстиции, потребителей и равенства полов Вера Юрова пригрозила Польше лишением финансирования со средств ЕС в случае реализации в стране «скандальной» судебной реформы, пишет 19 июля Osnabrücker Zeitung.

«Граждане ЕС не будут платить за установление диктатуры в Польше, — заявила она в интервью изданию, — По крайней мере, я не могу себе этого представить».

Юрова видит в одобренной польским парламентом судебной реформе «систематическую отмену верховенства права в стране, что естественным образом может нарушить баланс между судебной и исполнительной властью».

Еврокомиссар подчеркнула, что «лишение страны субсидий ЕС — трудный шаг, но органам ЕС как раз стоит задуматься о жестких мерах наказания».

Напомним, 14 июля польский сенат (верхняя палата парламента) вслед за сеймом (нижняя палата парламента) одобрил законопроект, расширяющий полномочия парламента при назначении судей.

После этого события около пяти тыс. демонстрантов призвали Анджея Дуду наложить вето на закон, в случае его окончательного принятия парламентом.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно законопроекту, 15 из 25 судей НСС будут избираться нижней палатой парламента. Остальные десять судей будут назначаться президентом, а также нижней и верхней палатами парламента.

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