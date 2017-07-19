«Нелицеприятные слова». За что глава Хакасии назвал чиновника аферистом

Абакан, , 07:56 — REGNUM Не прошло и полгода, как глава Хакасии Виктор Зимин назвал миллионный Новосибирск «колхозом» и «деревней», как вновь грозит разразиться скандал, связанный с высказываниями руководителя республики.

На этот раз СМИ Хакасии сообщили о том, что Зимин «крайне негативно охарактеризовал» деятельность руководителя Ширинского района Сергея Зайцева и распорядился «принять все меры, чтобы убрать его с дороги». Также, как сообщает хакасское «Агентство информационных сообщений», глава региона назвал главу района «аферистом».

Уточняется, что на заседании правительства Хакасии, которое состоялось 18 июля, министр финансов республики Ирина Войнова доложила, что Ширинский район остался без дополнительных дотаций из региональной казны на сбалансированность бюджетов. По её словам, Минфин был вынужден приостановить выделение денег в населённый пункт Шира, поскольку «администрация района самовольно приняла ряд необоснованных бюджетных решений и отказывается их отменять». Якобы Сергей Зайцев в этом году повысил жалованье чиновникам своей администрации на 30%, при этом имея большую задолженность перед другими бюджетниками, в том числе сотрудниками администраций поселений. По данным информагентства, республиканские власти потребовали отменить эти надбавки и привести расходы районного бюджета в соответствие с реалиями. Но Зайцев якобы отказался выполнять эти распоряжения и обжаловал их в суде.

«Району грозит срыв подготовки к зиме и вообще полный коллапс. Это не должно оставаться без ответа. Безответственные действия главы района надо остановить. Это беспредел. Афериста надо убрать с дороги», — приводит АИС слова Виктора Зимина. Кроме того, глава региона добавил, что совершил ошибку, поддержав четыре года назад Зайцева на выборах главы Ширинского района.

Эту ситуацию ИА REGNUM прокомментировали в пресс-службе республиканского правительства.

«Как таковой личной беседы главы Хакасии Виктора Зимина с руководителем Ширинского района Сергеем Зайцевым не было. Было первое заседание правительства в новом составе. В целом глава Хакасии поднял вопросы обратной связи с населением, налаживания контактов, целое выступление было посвящено работе руководителей территорий напрямую с населением. Затем министр финансов Ирина Войнова доложила о том, что и в самом посёлке Шира, и в поселениях Ширинском районе руководству выделяются несоразмерно большие премии, намного превышающие показатели в других территориях. При этом в районе складывается весьма серьёзное финансовое положение», — сказал в беседе с корреспондентом ИА REGNUM заместитель начальника управления информационной политики Хакасии Николай Денисов.

По его словам, «исходя из этой информации, глава Хакасии и высказался таким образом»: «Думается, что таким образом высказаться ему позволили и другие факты в деятельности Сергея Зайцева, известные Виктору Михайловичу (Зимину — прим. ИА REGNUM )».

Николай Денисов подтвердил, что «некоторые нелицеприятные слова в отношении господина Зайцева, действительно, в контексте выступления руководителя республики прозвучали».

«Однако их следует рассматривать не как прямой выпад против руководителя Ширинского района. Виктор Михайлович, прежде всего, высказал собственную позицию к тем руководителям, кто халатно выполняет свои обязанности и напрямую игнорирует его поручения», — подытожил Денисов.

Добавим, 10 сентября 2017 года, в единый день голосования, пройдут выборы главы Ширинского района. И Сергей Зайцев был выдвинут кандидатом на выборы от «Единой России».

Как уже сообщало ИА REGNUM, глава Хакасии уже не первый раз позволяет себе весьма эмоциональные высказывания. Например, весной 2017 года на заседании кабинета министров правительства республики он назвал город Новосибирск «колхозом» и «деревней».

Он заявил, что жители Новосибирска почему-то считают, что «они цивилизованнее живут», но на самом деле они «колхоз и деревня»: «Посмотрите цифры. Мы выше стоим и по качеству машин, и по заработной плате. Есть достойный уровень заработной платы — есть достойный автомобиль и одежда. А от лучшей жизни и женщины красивее. Живут красиво там, где живут богаче. Все это знают. Красивые и умные приезжают туда, где лучше. Это же правда, поэтому Москва всегда и стягивает на себя элиту общества».

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