Террористы ИГ* заминировали сирийский город-призрак

Расафа, Сирия, , 07:36 — REGNUM Многие исторические памятники в освобожденном от террористов группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) городе Расафа оказались заминированы, сообщил журналистам сотрудник городской администрации Абдула Витар.

Витар напомнил, что освобожденная от ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Расафа еще две недели назад контролировалась террористами. Город-музей был очищен от террористов войсками Сирийской Арабской армии при поддержке ВКС РФ.

Как отмечает Витар, Расафе более полутора тысяч лет. До начала войны он являлся центром паломничества провинции Ракка: его посещаемость насчитывала десятки тысяч верующих.

Отметим, что такое отношение к Расафе связано с тем, что, как считается, в этом городе был казнен христианин Сергий. Сергий почитается как святой у христиан, и одно из неофициальных названий Расафы — это Сергиополис то есть «город Сергия».

Витар отметил, что, уходя из города, террористы заминировали ряд культурных объектов.

«Городские ворота, цитадель, кафедральный собор святого Сергия, базилика и античные емкости для воды, крепостные стены и башни — сейчас все это заминировано», — пояснил глава администрации.

Напомним, за время войны в Сирии террористами ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) уничтожено множество культурных объектов, представляющих не только историческую ценность, но и являющихся объектами религиозного поклонения, в том числе и для мусульман.

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