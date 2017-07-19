Мадуро созвал Совбез Венесуэлы из-за «санкционных угроз» США

Каракас, , 07:32 — REGNUM Совет безопасности Венесуэлы проведет заседание в ответ на угрозы властей США ввести санкции в отношении страны. Об этом сообщил глава Венесуэлы Николас Мадуро на своей странице в соцсети Twitter.

«Я решил задействовать Совет безопасности государства в соответствии с 323 статьей конституции, — написал Мадуро. — Чтобы дать ответ империалистической угрозе».

18 июля агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что власти США готовятся ввести санкции против ряда высокопоставленных чиновников Венесуэлы, которых Вашингтон обвиняет в нарушении прав человека.

По данным агентства, ограничительные меры предполагают заморозку активов этих чиновников на территории США (если они есть) и запрет на въезд.

Читайте также: США готовят санкции против руководства Венесуэлы