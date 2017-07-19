Губернатор Томской области раскритиковал главу района за тротуары

Томск, , 08:48 — REGNUM Врио губернатора Томской области Сергей Жвачкин проверил качество прошлогоднего и ход текущего дорожного ремонта в Томском районе. В частности, как уточнили ИА REGNUM в администрации региона, был проинспектирован ремонт дорог в селах Семилужки, Петрово, Зоркальцево и Рыбалово.

В целом позитивно оценив качество дорожного ремонта на участках, Сергей Жвачкин подверг критике главу района Владимира Лукьянова за отсутствие тротуаров.

«Власть не имеет права не выполнять обещаний, — заявил Сергей Жвачкин. — Где люди должны ходить в дождь? По грязи? Я последний раз делаю замечания из-за отсутствия тротуаров. В следующем году буду лишать части областной субсидии на дорожный ремонт».

Глава региона распорядился с 2018 года в обязательном порядке проверять соблюдение на заводах технологий производства стройматериалов. А также напомнил о региональном проекте «Въездная группа», подчеркнув, что приводя в порядок дороги, необходимо сразу благоустраивать въезды в сёла. Жвачкин высказал идею, что по желанию жителей и за их счет можно асфальтировать въезд в частные усадьбы. Но потребовал от подрядчиков проводить такие работы по себестоимости.

«Дорожники вполне могут взять на себя этот социальный проект», — сказал он.

Отметим, что в 2016 году на приведение в порядок местных дорог в Томской области были выделены дополнительно полмиллиарда рублей, что в истории области случилось впервые, утверждают власти. На эти средства отремонтированы 352 улицы в 157 населённых пунктах. Глава региона принял решение продолжить программу в том же объеме и в 2017 году. Томский район в 2016 году на ремонт местных дорог получил 76,5 млн рублей. Из-за низкого качества и сорванных сроков ремонтной кампании в прошлом году в 2017 году район получил на ремонт дорог на 10% меньше.

В целом готовность дорожной кампании в Томской области оценивается в 29%. Работы ведутся на более чем 70 объектах в 19 поселениях.

Всего в 2017 году в Томской области планируется отремонтировать 31 участок автомобильных дорог общей протяженностью 93,34 км, в 2018 году — 23 участка общей протяженностью 101,39 км. Регион по решению Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам включена в перечень участников проекта «Безопасные и качественные дороги» с объемом поддержки из федерального бюджета в 2017 году — 625 млн рублей, в 2018-м — 730 млн рублей. С учетом федеральных, областных и муниципальных средств планируется направить на ремонт дорог Томской агломерации в 2017 году 1,26 млрд рублей, в 2018-м — 1,46 млрд рублей. Был составлен перечень улиц и дорог на территории Томска, ЗАТО Северск и Томского района для включения в план ремонта на 2017 и 2018 год. Приоритет отдавался участкам в неудовлетворительном состоянии с интенсивным движением транспорта, которые не ремонтировались сплошным покрытием более 12−15 лет.