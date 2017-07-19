В России договор РСМД под сомнение не ставят — МИД РФ

Москва, , 07:28 — REGNUM Попытки США под надуманными предлогами поставить сохранение договора о ракетах средней дальности под сомнение беспокоят Москву — у российской стороны оснований сомневаться в целесообразности сохранения договора РСМД нет.

Об этом в интервью «Коммерсанту» заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. По его словам, Москва имеет целый ряд претензий к США из-за неадекватного выполнения требований договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (РСМД).

«Но мы привержены этому договору и не хотим его слома или расшатывания», — сказал он.

Ранее заместитель председателя Объединённого комитета начальников штабов вооружённых сил США генерал Пол Сельва заявил журналистам, что Вашингтон готов к размещению ракет среднего радиуса действия в ответ на якобы «нарушение» Россией договора РСМД.

По его словам, Москва вышла за рамки положений договора, включающих в себя меры по исследованиям и разработке, чтобы размещать, но не тестировать баллистические и крылатые ракеты среднего радиуса действия в рамках этого договора.

Вашингтон утверждает, что Россия якобы разместила крылатую ракету среднего радиуса действия, которая может нести как обычную, так и ядерную боеголовку. В ответ на это Пентагон намерен принять меры как военного, так и дипломатического характера.

Со своей стороны Россия отвергает обвинения со стороны США в нарушении РСМД и требует представить веские доказательства. Их Вашингтон до сих пор не предъявил.

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