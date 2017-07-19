Германия отложила тему миграционного кризиса до выборов в бундестаг

Берлин, , 07:35 — REGNUM Федеральное правительство Германии намерено отложить тему миграционного кризиса до парламентских выборов, которые пройдут 24 сентября, поэтому она не затрагивается в предвыборных программах большинства политических партий, пишет 18 июля Der Spiegel.

Исключение составляет партия «Альтернатива для Германии» (АдГ), которая призывает решать «насущные» проблемы с беженцами. Ее члены обращаются с критикой в адрес Союза ХДС/ХСС (правящая коалиция Христианско-демократического союза и Христианско-социалистического союза), который не определили в своей программе «верхнюю границу» приема беженцев.

Для канцлера Германии Ангелы Меркель, в первую очередь, важно не повторить ситуацию 2015 года, когда около миллиона беженцев прибыли на север ЕС, большинство из них остались в Германии.

Поэтому, федеральное правительство «пока не форсирует события» и не комментирует вопрос о продлении мандата военно-морской миссии ЕС «София» по спасению беженцев в Средиземном море до 31 декабря 2018 года, добавляет издание.

Однако, по мнению представителей АдГ, решение принять нужно, так как Италия, куда непосредственно прибывают беженцы из африканских стран «нуждается в поддержке и солидарности».

Напомним, в Италию с начала 2017 года по Средиземноморскому маршруту прибыли уже около 93 тыс. беженцев, некоторые страны ЕС отказываются принимать мигрантов в своих странах в рамках программы перераспределения беженцев.

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