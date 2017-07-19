Слова Кадырова о геях вызывают беспокойство у Вашингтона

Вашингтон, , 07:15 — REGNUM Власти США обеспокоены заявлением главы Чечни Рамзана Кадырова о геях в республике. Об этом сообщила официальный представитель Госдепартамента США Хизер Нойерт в ходе брифинга, видеозапись которого опубликована на сайте ведомства.

«Мы (власти США), конечно, осведомлены о комментариях, которые были сделаны, — сказала Нойерт. — Комментарии главы Чечни нас очень беспокоят и расстраивают».

При этом представитель Госдепартамента США добавила, что официальный Вашингтон не раз выражал свою обеспокоенность тем, как обращаются с представителями ЛГБТ в Чечне.

«Мы призвали Россию провести расследование по этому вопросу, и у нас было обсуждение этой проблемы на высоком уровне», — говорит она.

Напомним, 15 июля был опубликован фрагмент интервью Кадырова американскому телеканалу HBO. Там журналист попросил главу Чечни прокомментировать ранее распространённую в СМИ информацию о якобы происходивших в регионе похищениях и пытках гомосексуалистов.

Кадыров в ответ рассмеялся и отметил, что все интервью и приезд журналиста HBO в Чечню понадобились именно для этого вопроса. Затем он заявил, что подобные вопросы вызывают у него недоумение, так как в Чечне геев нет.

«Если есть, заберите в Канаду», — сказал тогда он.

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