Виктор Орбан признал ответственность Венгрии за соучастие в Холокосте

Будапешт, , 06:48 — REGNUM Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан «поразил общественность своим чистосердечным признанием»: во время встречи с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху 18 июля он признал ответственность Венгрии за соучастие в Холокосте, пишет Die Tagesschau.

Орбан подчеркнул, что «сотрудничество венгерских властей под руководством Миклоша Хорти с нацистами и отказ защиты евреев во время Второй мировой войны — преступление и грех».

Напомним, в годы Холокоста в концлагерях было уничтожено около 550 тыс. венгерских евреев.

Нетаньяху — первый премьер-министр, посетивший Венгрию после падения социалистического режима в стране в 1989 году.

Он, в свою очередь, оценил намерение Орбана «защищать всех граждан Венгрии, вне зависимости от их вероисповедания и этнического происхождения».