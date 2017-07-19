Сюрприза не случилось: действующий мэр Якутска выдвинулся на второй срок

Якутск, , 06:20 — REGNUM В Якутии продолжается избирательная кампания по предстоящим выборам мэра столицы региона. На данный момент к трем кандидатам добавилось еще двое, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Якутской территориальной избирательной комиссии.

«18 июля свою кандидатуру на выборы главы городского округа «Якутск» от партии «Единая Россия» выдвинул Айсен Николаев. А 17 июля заявление подал самовыдвиженец — индивидуальный предприниматель Иван Степанов. До 31 июля есть еще время», — сказали в городском теризбиркоме.

Как и прогнозировали политологи, действующий мэр Якутска вступил в предвыборную борьбу. Поэтому экспертов интересуют уже другие вопросы.

«На выборах осенью интересны следующие вопросы: какой будет явка, побьёт ли Николаев свой результат 2012 года, сколько возьмет кандидат, который займет второе место, и кто это будет?», — считает политолог Чокуур Гаврильев.

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Как сообщало ИА REGNUM, 86,25% жителей Якутска, принявших участие в праймериз партии «Единая Россия», 28 мая подержали действующего мэра Айсена Николаева. Всего в праймериз приняли участие 20 767 человек или 11,8% от общего числа избирателей столицы Якутии.

Одним из первых зарегистрировал свою кандидатуру член политической партии ЛДПР Гаврил Парахин. Также на должность главы Якутска выдвинули свои кандидатуры самовыдвиженцы: председатель совета «Международное потребительское общество «Северное Решение» Элеонора Новгородова и временно не работающий Сергей Субурусский. Всего кандидатов пока 5.

Выборы главы Якутска пройдут в Единый день голосования 10 сентября 2017 года.