Президент Польши не подпишет спорный законопроект о судебной реформе

Варшава, , 06:26 — REGNUM Президент Польши Анджей Дуда предложил внести поправку в спорный законопроект о судебной реформе, который вызвал бурную критику, как среди граждан Польши, так и среди представителей органов ЕС и правозащитных организаций, пишет 18 июля Die Tagesschau.

Помимо этого, он пригрозил не подписать законопроект в случае, если его предложение не будет учтено. Дуда предложил избрание членов Национального судебного совета (НСС) парламентским большинством в 3/5 голосов.

Он считает, что этого достаточно, чтобы решение принималось не одной парламентской группой, а, следовательно, не попадает под сомнение независимость судебной власти в стране.

Напомним, 14 июля польский сенат (верхняя палата парламента) вслед за сеймом (нижняя палата парламента) одобрил законопроект, расширяющий полномочия парламента при назначении судей.

После этого события около пяти тыс. демонстрантов призвали Анджея Дуду наложить вето на закон, в случае его окончательного принятия парламентом.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно законопроекту, 15 из 25 судей НСС будут избираться нижней палатой парламента. Остальные десять судей будут назначаться президентом, а также нижней и верхней палатами парламента.

Комиссар по правам человека Совета Европы Нильс Муйжниекс подчеркнул, что «новый закон нарушает конституционный принцип разделения властей».

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