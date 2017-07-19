Берлин, , 05:43 — REGNUM Немецко-турецкие отношения продолжают накаляться: за последний год, с момента попытки организации военного переворота в Турции в июле 2016 года, 22 гражданина Германии были задержаны на территории Турции по обвинению в пособничестве терроризму или же в причастности к организации попытки переворота, пишет 18 июля Die Tagesschau.

Помимо этого, отношения усугубляют события на турецких военных базах: Анкара запрещает немецким депутатам посещать военных бундесвера из-за того, что Германия, по мнению турецких политиков, «предоставляет убежище на своей территории турецким офицерам и чиновникам, виновным в попытке переворота».

По этой причине Берлин уже начал передислоцирование около 270 военных с базы Инджирлик, «ту же участь ждет, скорее всего, турецкую базу в Конье», добавляет издание.

Германия, в свою очередь, продолжает выдавать запреты представителям турецкой власти на публичные выступления в немецких городах, опасаясь массовых беспорядков между сторонниками и противниками президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Немецкие депутаты говорят об эскалации напряженности в немецко-турецких отношениях из-за недавнего ареста немецкого правозащитника в Стамбуле.

Председатель фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в бундестаге Томас Опперман потребовал от канцлера ФРГ Ангелы Меркель «быть намного жестче в отношении Турции».

Председатель партии Зеленых Джем Оздемир не исключает экономических рычагов давления на Турцию, напоминая, что «двери для Турции в ЕС все равно рано или поздно закроются».

Читайте ранее в этом сюжете: НАТО поможет Германии решить спор с Турцией