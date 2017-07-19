Госдеп США прокомментировал инициативу о создании Малороссии

Вашингтон, , 05:03 — REGNUM Госдепартамент США обеспокоен заявлением о создании Малороссии, однако не будет «удостаивать ответом» данную инициативу. Об этом заявила на брифинге официальный представитель американского ведомства Хизер Нойерт, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Вот то, что мы слышали: так называемые сепаратисты хотели бы видеть новое государство. Это новое государство должно быть на месте Украины. И это то, что безусловно находится в сфере наших беспокойств, но я просто не хочу удостаивать это ответом», — приводит слова Нойерт пресс-служба Госдепартамента.

Напомним, 18 июля глава Донецкой Народной Республики Александр Захарченко объявил о планах по созданию на базе 19 областей Украины нового государственного образования — Малороссия.

При этом в Луганской Народной Республике заявили, что не направляли своих представителей на заседание по созданию Малороссии, и подчеркнули, что данный проект с ЛНР никак не обсуждался. Полномочный представитель России в Контактной группе Борис Грызлов заявил, что данная инициатива не вписывается в минский процесс.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не смог прокомментировать сообщение о создании Малороссии. «Российская сторона сохраняет свою приверженность Минским договорённостям. Всё остальное пока не комментирую», — сказал Песков журналистам, добавив, что данная тема «подлежит осмыслению и анализу».

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