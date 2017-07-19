Берлин, , 04:48 — REGNUM Канцлер Германии Ангела Меркель резко осудила Турцию за арест немецкого правозащитника Петера Штойдтнера и потребовала его освобождения, пишет 18 июля Berliner Morgenpost.

Она пообещала, что «федеральное правительство сделает все возможное, чтобы добиться его освобождения».

«То, что невинных людей продолжают арестовывать без предъявления веских обвинений, продолжает беспокоить не только немецкую общественность», — подчеркнула Меркель.

Напомним, немецкий правозащитник был арестован 5 июля вместе с еще девятью коллегами, среди которых гражданин Швеции и сотрудники организации Amnesty International.

Как сообщило ИА REGNUM, 18 июля суд Стамбула освободил из-под стражи четверых активистов, запретив им покидать страну и еженедельно отчитываться перед полицией.

Генеральный секретарь Amnesty International Салил Шетти выразил глубокую обеспокоенность из-за того, что «ряд ведущих правозащитников Турции совместно с директором отделения организации в Турции Идиль Эсер до сих без причины остаются под стражей».

Все они также обвиняются в пособничестве терроризму и в причастности к организации попытки военного переворота в Турции в июле 2016 года.

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