Сенат Франции одобрил законопроект по борьбе с терроризмом

Париж, , 04:09 — REGNUM Сенат Франции одобрил в первом чтении законопроект об ужесточении законодательства страны в области безопасности, передаёт Agence France-Presse.

Как сообщается, документ позволит сотрудникам правоохранительных органов Франции использовать инструменты борьбы с террористической угрозой и после отмены режима чрезвычайного положения в стране.

Внесение поправок в законодательство призвано поспособствовать снятию режима ЧС, который был введён в 2016 году после терактов, сотрясших французскую столицу, и затем продлевался уже многократно.

Отмечается, что законопроект поддержали 229 сенаторов, 106 проголосовали против.

Как передавало ИА REGNUM, в начале июля парламент Франции большинством голосов одобрил внесённый правительством законопроект о продлении режима чрезвычайного положения уже в шестой раз — до 1 ноября 2017 года.

Благодаря чрезвычайному положению у правоохранительных органов Франции имеется широкой круг полномочий по задержанию и обыску в отношении лиц, подозреваемых в связях с экстремистами.

Предыдущий президент Франции Франсуа Олланд высказывался за сохранение чрезвычайного положения вплоть до «полной и глобальной победы» над террористической группировкой «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Его преемник Эммануэль Макрон пообещал снять режим чрезвычайной ситуации осенью 2017 года.