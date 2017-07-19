Президент США выдвинул Джона Хантсмана на должность посла в России

Вашингтон, , 03:42 — REGNUM Президент США Дональд Трамп выдвинул кандидатуру экс-губернатора штата Юта Джона Хантсмана на должность посла в России. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Назначить следующих лиц на ключевые должности в администрации: бывшего губернатора Джона Хантсмана-младшего из штата Юта — на пост чрезвычайного и полномочного посла Соединённых Штатов в России» — говорится в сообщении

В релизе Белого дома отмечен большой послужной список Хантсмана на государственной службе США, а также его «выдающаяся карьера в качестве политика, дипломата и бизнесмена».

56-летний Хантсман уже имеет опыт работы в дипмиссии: в 1992—1993 годах он занимал должность посла США в Сингапуре, а в 2009—2011 годах — посла в Китае. Также занимал пост заместителя помощника министра торговли США по делам Восточной Азии и Тихого океана и по вопросам развития торговли.

В ходе президентской кампании 2012 года в США Джон Хантсман был одним из кандидатов на пост главы государства от республиканцев, но затем снял свою кандидатуру, призвав своих сторонников поддержать Митта Ромни.

Хантсман выступал с критикой политики «перезагрузки» в отношениях Москвы и Вашингтона, но в то же время высказывался о необходимости взаимодействия России и США в сфере контроля над вооружениями, отмечая, что отношения двух государств следует рассматривать «более объективно».

По данным журнала Forbes, состояние Джона Хантсмана на 2016 год оценивается в 1 млрд долларов.

Напомним, ранее стало известно, что посол США в Российской Федерации Джон Теффт покинет свой пост осенью 2017 года.