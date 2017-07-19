Белый дом подтвердил вторую «краткую беседу» Путина и Трампа на G20

Вашингтон, , 03:19 — REGNUM Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели «краткую беседу» по окончании ужина глав государств в ходе саммита G20 в Гамбурге, однако её нельзя рассматривать как «вторую встречу» двух лидеров, заявил журналистам представитель Белого дома.

При этом представитель администрации США отверг обвинения в попытке скрыть информацию о встрече, назвав подобные заявления «лживыми и абсурдными».

Тот факт, что в беседе не участвовал переводчик американского лидера, в Белом доме объяснили тем, что тот не владел русским языком.

Напомним, ранее в ряде СМИ со ссылкой на источники появилась информация о том, что лидеры России и США помимо официальных переговоров на полях саммита G20 в Гамбурге провели ещё одну встречу, о которой ничего не сообщалось.

Глава международной исследовательско-консалтинговой фирмы Eurasia Group Иэн Бреммер рассказал в интервью Bloomberg, что главы двух государств беседовали около часа в присутствии одного лишь переводчика Владимира Путина. Отмечалось, что отсутствие переводчика с американской стороны было нарушением протокола национальной безопасности.

Какие именно темы обсуждались во время второй беседы двух лидеров, ни один из источников не сообщил.

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