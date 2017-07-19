МИД России обеспокоен попытками США поставить под сомнение договор РСМД

Москва, , 02:16 — REGNUM Москва обеспокоена попытками Вашингтона под надуманными предлогами поставить под сомнение целесообразность сохранения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД). Об этом заявил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков в интервью газете «Коммерсантъ».

«Российская сторона не имеет никаких оснований ставить под сомнение жизнеспособность этого договора. При этом мы имеем целый ряд претензий к США с точки зрения неадекватного выполнения ими его требований. Но мы привержены этому договору и не хотим его слома или расшатывания», — отметил Рябков.

По его словам, Москву «тревожат попытки американской стороны под надуманными предлогами, под соусом обвинения России в мнимых отклонениях от требований договора поставить под сомнение целесообразность его сохранения».

Рябков подчеркнул, что российская сторона подтвердила готовность к межведомственному диалогу в продолжение состоявшихся ранее обсуждений, но от Вашингтона пока не поступило никаких предложений.

Как передавало ИА REGNUM, 18 июля замглавы Объединённого комитета начальников штабов Вооружённых сил США генерал Пол Сельва заявил, что США готовы к размещению ракет среднего радиуса действия в ответ на якобы «нарушение» Россией договора РСМД.

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