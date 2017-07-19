СМИ узнали о неофициальной встрече Путина и Трампа в Гамбурге

Вашингтон, , 01:47 — REGNUM Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп помимо переговоров на полях саммита G20 в Гамбурге провели ещё одну встречу, о которой ничего не сообщалось. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на неназванного чиновника Белого дома.

Подробностей о встрече агентство не приводит. Что именно стало предметом переговоров, источник также не уточнил.

Между тем, информацию о неофициальной беседе двух лидеров подтвердил в интервью агентству Bloomberg глава международной исследовательско-консалтинговой фирмы Eurasia Group Иэн Бреммер.

По его словам, Путин и Трамп встретились за ужином, после официальных переговоров, главы государств беседовали около часа в присутствии одного лишь переводчика Владимира Путина.

При этом Бреммер отметил, что отсутствие переводчика с американской стороны является нарушением протокола национальной безопасности, добавив, что Дональд Трамп, впрочем, мог не знать об этой детали.

Как передавало ИА REGNUM, первая встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа состоялась 7 июля на полях саммита G20 в Гамбурге. Вместо запланированных по графику двух лидеров 30 минут переговоры продлились более двух часов.