День X в Молдавии: 20 июля пройдет протест против реформы Додона-Плахотнюка

Кишинёв, , 01:34 — REGNUM Молдавская оппозиция объявила о проведении 20 июля массовых протестов в Кишиневе. Как передает корреспондент ИА REGNUM, в этот день, по информации оппозиционных партий, правящие Демпартия и Партия социалистов намерены принять во втором окончательном чтении проект перехода на смешанную избирательную систему.

Официально повестка заседания парламента 20 июля пока не объявлена. Однако о своем участии в протесте уже заявили платформа «Достоинство и правда» (DA) Андрея Нэстасе, партия «Действие и солидарность» Майи Санду и Наша партия Ренато Усатого.

По информации Нэстасе, в тот же день власти собираются организованно привезти к парламенту бюджетников, которые должны выступить в поддержку проводимой властями реформы. Оппозиция, по его словам, должна защитить «демократию, страну и будущее для детей».

О том, что власти свезут в Кишинев 20 июля людей из регионов, заявил и зампредседателя Нашей партии Дмитрий Чубашенко. «У противников их плана тоже есть два дня, чтобы собраться с силами и прийти к парламенту», — добавил он.

Лидер партии «Действие и солидарность» Майя Санду также призвала всех своих сторонников присоединиться к оппозиционному протесту.

Поддержанное президентом Игорем Додоном и социалистами изменение избирательной системы, напомним, выгодно правящей Демпартии Молдавии и ее лидеру Владимиру Плахотнюку, проводящему жесткий антироссийский курс. По мнению подавляющего большинства молдавских экспертов, главная цель реформы — сохранение Демпартии и Плахотнюка у власти после парламентских выборов 2018 года. Венецианская комиссия, куда Кишинев обратился за экспертизой, рекомендовала властям отказаться от проведения реформы. Однако авторы реформы заявили, что нас равно примут проект.

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