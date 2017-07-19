Весельницкая готова рассказать в Сенате США о встрече с Трампом-младшим

Москва, , 01:31 — REGNUM Российский юрист Наталья Весельницкая готова дать показания в Сенате США о своей встрече с сыном американского лидера Дональдом Трампом-младшим в период президентской кампании 2016 года. Об этом она заявила в интервью телеканалу RT.

«Я готова прояснять ситуацию в сегодняшней совершенно массовой истерии исключительно в правовом поле — либо через адвокатов, либо в качестве показаний в Сенате. Готова приехать туда, если мне будет обеспечена безопасность», — сказала Весельницкая.

Юрист отметила, что вынуждена думать о безопасности, так как, по её словам, команда британского финансиста Уильяма Браудера собирала информацию о ней и членах её семьи.

Напомним, ранее в июле американские СМИ сообщили, что сын Дональда Трампа в самый разгар президентской кампании в США встречался с юристом Натальей Весельницкой, которая якобы имеет «связи в Кремле».

Как отмечалось, Трамп-младший согласился на встречу, так как ему пообещали предоставить информацию, компрометирующую кандидата в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон.

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Дональд Трамп-младший подтвердил информацию о встрече, однако заявил, что Весельницкая на деле не располагала значимой информацией, и в результате «это были выброшенные на ветер 20 минут».

Сама Наталья Весельницкая в настоящее время утверждает, что главной темой её беседы с сыном президента США было дело небезызвестного в России финансиста-мошенника Уильяма Браудера, о котором она хотела сообщить данные, «лично полученные в ходе расследования». Речь идёт о том, что компания Ziff Brothers Investments, с которой работал Браудер, уклонялась от уплаты налогов в России, а также финансировала Демократическую партию США.

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