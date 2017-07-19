СМИ: Трамп определился с кандидатурой посла США в России

Вашингтон, , 01:01 — REGNUM Президент США Дональд Трамп намерен выдвинуть кандидатуру экс-губернатора штата Юта Джона Хантсмана на должность чрезвычайного и полномочного посла в России. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на неназванного представителя Белого дома.

56-летний Хантсман уже имеет опыт работы в дипмиссии: в 1992—1993 годах он занимал должность посла США в Сингапуре, а в 2009—2011 годах — посла в Китае.

Хантсман выступал с критикой политики «перезагрузки» в отношениях Москвы и Вашингтона, но в то же время высказывался о необходимости взаимодействия России и США в сфере контроля над вооружениями, отмечая, что отношения двух государств следует рассматривать «более объективно».

В ходе президентской кампании 2012 года в США был одним из кандидатов на пост главы государства от республиканцев, но затем снял свою кандидатуру, призвав своих сторонников поддержать Митта Ромни.

Информация о том, что Джона Хантсман может занять должность посла в России появлялась ещё в марте 2017 года. Как сообщали СМИ, Хантсман получил от президента США Дональда Трампа предложение возглавить посольство и дал своё устное согласие.

Напомним, ранее стало известно, что посол США в Российской Федерации Джон Теффт покинет свой пост осенью 2017 года.