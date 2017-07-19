МИД РФ не приемлет дополнительных условий в вопросе дипсобственности в США

Москва, , 00:43 — REGNUM Москва исключает какую-либо увязку вопроса о возврате арестованной российской дипсобственности в США с выделением участка под строительство нового американского генконсульства в Санкт-Петербурге. Об этом заявил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков в интервью газете «Коммерсантъ».

«Что касается российской дипсобственности, то мы исключаем какую бы то ни было увязку этого вопроса с разговором о выделении участка под строительство нового генерального консульства США в Санкт-Петербурге», — сказал замминистра.

Рябков подчеркнул, что американская сторона «произвольно, без каких-либо мотивов, причин и оснований» изъяла дипломатическую собственность РФ, а следовательно, «точно так же, без каких-то дополнительных прибамбасов, довесков и прочих гарниров» должны её вернуть.

Комментируя, состоявшиеся днём ранее в Вашингтоне переговоры с заместителем госсекретаря США Томасом Шенноном, Сергей Рябков отметил, что признаков сближения позиций сторон пока очень мало. «Нас это тревожит, — подчеркнул он. — Мы считаем, что Вашингтон нежеланием признавать очевидные вещи осложняет ситуацию, загоняет отношения ещё дальше в тупик».

По словам Рябкова, «по всем направлениям разговор был достаточно плотный, прямой, без попыток сгладить углы». «Надеюсь, что результаты будут, и рассчитываем на то, что пауза в продолжении этого диалога не затянется», — отметил он.

Как передавало ИА REGNUM, 17 июля Сергей Рябков по итогам встречи с Томасом Шенноном сообщил, что стороны «почти» урегулировали вопрос с российской дипломатической собственностью в США. Шеннон, в свою очередь, не стал комментировать итоги встречи.

18 июля в МИД России заявили, что за Москвой остаётся право на ответные меры в отношении Вашингтона. «Если Вашингтон не устранит этот и другие раздражители, включая продолжающееся создание препятствий для деятельности наших дипломатических учреждений, за нами на основе принципа взаимности остаётся право на ответные меры», — подчеркнули в российском ведомстве.

Напомним, в конце декабря 2016 года уходящий президент США Барак Обама подписал указ о введении санкций против России за якобы имевшее место вмешательство российских хакеров в президентские выборы в США. Одновременно с этим Госдепартамент США объявил персонами нон грата 35 российских дипломатов, которым было предписано покинуть страну.

Кроме этого, властями США был закрыт доступ на загородные комплексы посольства России в штатах Нью-Йорк и Мэриленд. Как сообщали в МИД России, данные базы использовались для отдыха дипломатов и членов их семей.

Российские власти тогда приняли решение не предпринимать встречных мер в ответ на действия Белого дома, явно нацеленные на то, чтобы напоследок максимально осложнить отношения с Москвой для новой администрации Дональда Трампа. Между тем вопрос с российской дипсобственностью остаётся нерешённым уже полгода.