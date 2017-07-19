США готовят санкции против руководства Венесуэлы

Вашингтон, , 23:23 — REGNUM Власти США готовятся ввести санкции против ряда высокопоставленных чиновников Венесуэлы, которых Вашингтон обвиняет в нарушении прав человека. Об этом сегодня, 18 июля, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Сообщается, что в новый американский черный список могут попасть министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес, влиятельный функционер Социалистической партии Диосдадо Кабельо и другие лица.

Санкции предполагают заморозку активов этих чиновников на территории США (если они есть) и запрет на въезд.

Кроме того, Министерство финансов США рассматривает и другие варианты ограничительных мер против Венесуэлы. В частности, речь идет о запрете на импорт сырой нефти.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп пригрозил властям Венесуэлы сильными и быстрыми «экономическими действиями».

Свои угрозы Трамп озвучил из-за намерения президента Венесуэлы Николаса Мадуро созвать Конституционную ассамблею, чтобы изменить основной закон республики.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 июля в Венесуэле оппозицией был проведен «народный референдум» по вопросу отношения граждан страны к выборам в Национальную ассамблею и к инициированным президентом Мадуро изменениям в конституции Венесуэлы.

Данный референдум не получил официального статуса. По разным данным, в нем приняли участие до 7,2 млн граждан страны. Оппозиция попросила граждан Венесуэлы оценить инициативу президента Николаса Мадуро собрать Конституционную ассамблею для внесения изменений в основной закон страны.