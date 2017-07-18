Washington Post: Пришло время трезвого реализма в отношениях с Россией

Вашингтон, , 22:52 — REGNUM США необходимо перейти к трезвому подходу в отношениях с Россией, поскольку обе страны одинаково заинтересованы в поддержании рабочих отношений, от которых зависит целый ряд важнейших вопросов международной повестки дня. И хотя информация о возможном вмешательстве Москвы в президентские выборы 2016 года или обвинения президента США Дональда Трампа в сговоре с Кремлем требуют тщательного расследования, не стоит подменять оппозиционность действующему главе Белого дома отказом от здравого смысла, а он требует улучшения отношений с Москвой, пишет Катрина Ванден Хейвель в статье для The Washington Post.

Автор отмечает, что по мере того как обострялись отношения между Белым домом и Кремлем, риск ядерной катастрофы, в том числе вызванной ситуацией вокруг ядерной программы Северной Кореей, еще никогда с момента окончания холодной войны не был так высок. Так, эксперты «Бюллетеня учёных-атомщиков» отмечают, что сегодня опасность больше, чем когда Советскую Союз впервые испытал ядерное оружие в 1949 году.

Новая холодная война обостряется тем, что вооруженные силы двух стран соприкасаются во множестве точек: в Сирии, на западной границе России, где 300 тыс. военнослужащих стран-членов НАТО находятся в состоянии повышенной тревоги, в то время как Москва и Североатлантический альянс все активнее наращивают войска и проводят учения, а также на Украине. В распоряжении Кремля и Белого дома почти 14 тыс. ядерных боеголовок — более 90% мирового ядерного арсенала. Из них 2 тыс. находятся в повышенной боеготовности. Поэтому сократить риск скатывания ситуации в ядерную войну можно только посредством сотрудничества между двумя странами.

В свою очередь, войдя в эпоху кибервойн, международное сообщество так и не договорилось о правилах противодействия в этой области, подобно тому, как регулируются обычные войны и ядерное сдерживание. Все более высок риск, что хакеры начнут взламывать не только личную переписку или вмешиваться в выборы, но и станут вызывать сбои в электросетях, системах стратегического предупреждения и центрах оперативного командования.

На протяжении многих лет шли дискуссии о необходимости введения четких правил противодействия кибервойнам. Сейчас же, на фоне целого вала случаев вмешательства, жизненно важный характер приобретает заключение соглашения, которое бы контролировало принципы применения кибероружия так же, как другие договоры устанавливают рамки использования обычного, химического или ядерного оружия. Опять же подобный шаг не может быть сделан без более конструктивных отношений США с Москвой.

С учетом этих значительных угроз эскалация напряженности с Россией не служит ни национальным интересам США, ни их национальной безопасности. Сейчас, подчеркивает автор, нужен диалог и дипломатия, а не морализаторство и шапкозакидательство.

Нет необходимости говорить о том, что возвращение к эффективной разрядке с Россией будет непростой задачей. Для это потребуются навык и упорство. Президент России Владимир Путин, считает автор, возглавляет «автократическое правительство, которое попирает основные права». Трамп же продемонстрировал, что у него нет ни характера, ни советников для поддержания когерентной политической инициативы. Неясно, каким образом ситуация зашла так далеко. Однако Вашингтон идет на переговоры с теми правительствами, которые есть, а не с теми, с которыми он хотел бы. Иного выбора попросту нет.

Для демократов США, которые своим понятным желанием сопротивляться Трампу лишь обострили антироссийскую манию, существует еще одна проблема, которую им стоит принять во внимание. Если они будут фокусироваться исключительно на связях Трампа с Россией, им не одержать верх в критически важных выборах 2018 года. Им также не добиться своего по таким вопросам, как здравоохранение, изменение климата и вопросам неравенства. Более того, холодные войны плохо сочетаются с проведением прогрессивной политики.

Они укрепляют позиции провоенных партий, а также влекут за собой раздутие оборонного бюджета, поглощающего фонды, которые можно было бы использовать с большим толком, например, для восстановления инфраструктуры и расширения социальных программ. Они вытаскивают худшее в обеих партиях, и — что важнее — сужают пространство для несогласия. Это верно как для США, так и для России. Поработав как с диссидентами, независимыми журналистами и неправительственными организациями феминистов, автор по собственному опыту знает, как холодная война используется для подавления «независимых голосов».

Таким образом, неприятие Трампа не может становиться отказом от здравого смысла, в соответствии с которым США должны защищать демократические принципы посредством укрепления своей избирательной системы для противодействия внешнему вмешательству. Он также требует, чтобы было проведено независимое расследование информации о том, что Россия вмешивалась в президентские выборы 2016 года.

Однако он же говорит о том, что США не могут решить многие из своих наиболее важных вопросов, пока США и Россия не найдут пути сотрудничества там, где оно способствует взаимным интересам Москвы и Вашингтона. Белому дому необязательно заключать в свои объятия российские власти, для того чтобы взаимодействовать по жизненно важным вопросам с Москвой, но и возвращения к страстям холодной войны, которые могут дискредитировать тех, кто стремится к деэскалации напряженности, США себе позволить не могут. Попытки поставить крест на дискуссиях могут оказаться медвежьей услугой для безопасности США.

Важно уметь бросать вызов устоявшимся мнениям, способствовать, а не контролировать дискуссии и выступать против сил, которые очерняют тех, кто выступает за улучшение отношений. И хотя заявления о том, что и Россия, и США одинаково заинтересованы в поддержании рабочих отношений, и могут показаться непопулярными, называть их радикальными никак нельзя. Они являются примерами трезвого реализма.