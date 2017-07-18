Глава МИД ФРГ предложил снять санкции с РФ без полного выполнения Минска-2

Берлин, , 22:16 — REGNUM Постепенная и последовательная отмена антироссийских санкций помогла бы движению по направлению к достижению мира, заявил 18 июля германский министр иностранных дел Зигмар Габриэль в интервью журналу Focus.

«В соответствии с решением ЕС Минские договоренности должны быть выполнены на 100%, прежде чем санкции могут быть сняты также на 100%», — сказал он.

По мнению немецкого министра, такой подход неосуществим.

«Было бы правильным понемногу последовательно отменять санкции, чтобы показать, что следует двигаться по направлению к миру», — считает он.

По словам Габриэля, политика, которая действует по отношению к России, не должна больше оставаться прежней. Необходима новая «восточная политика», которая в итоге приведет к разрядке напряженности.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, немецкий министр заявил, что российский президент Владимир Путин — ценный собеседник. Переговоры с ним всегда продуктивны, и с ним можно говорить в том числе и по тем вопросам, по которым у собеседников расходятся взгляды.

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