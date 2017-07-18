Глава МИД Германии рассказал, почему ценит общение с Путиным

Берлин, , 21:53 — REGNUM Переговоры с российским президентом Владимиром Путиным всегда ценны и позволяют напрямую разрешить возникающие разногласия, заявил 18 июля германский министр иностранных дел Зигмар Габриэль в интервью журналу Focus.

Как пояснил немецкий министр, Путин в ходе переговоров всегда представляет интересы России, в том числе и в отношении украинской проблематики. Однако это не мешает вести с ним продуктивный диалог.

«Но с ним можно разрешать все разногласия четко и напрямую. Поэтому я и ценю беседы с ним», — сказал он.

Частота встреч Габриэль с российским президентом объясняется тем, что есть немало важных тем, существует много нерешенных проблем, таких как гражданская война на Украине.

Габриэль видит ситуацию таким образом, что российский лидер оценивает поведение Запада негативно, осуждая переговоры о евроинтеграции Украины без участия России.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 28 июня в Краснодаре Габриэль обсудил с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым «наболевшие» вопросы — украинский кризис и гражданскую войну в Сирии. Причем обсуждение вылилось в открытый спор.

Позиция Габриэля — осуждение политики сирийского президента Башара Асада. По вопросу Украины Габриэль, как и Лавров, считает, что необходимо выполнять Минские соглашения.

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