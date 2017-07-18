Минздрав скорректировал свою антитабачную концепцию

Москва, , 21:41 — REGNUM Министерство здравоохранения отказалось от идеи продлевать рабочий день для курильщиков. Об этом сегодня, 18 июля, сообщил начальник контрольно-финансового управления Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Владимир Мишеловин на заседании экспертного совета при ведомстве по развитию конкуренции на рынке табачной продукции.

Он сообщил, что из антитабачной концепции, которая была разработана Минздравом на 2017 — 2022 годы, исчез целый ряд сомнительных предложений.

Yапример, в старой редакции концепции Минздрава, положения которой были обнародованы в январе 2017 года, содержалось предложение, согласно которому время, потраченное на перекур, будут добавлять к основному рабочему времени персонала.

Данное предложение вызвало критику со стороны Министерства труда и социальной защиты, которое предложило Минздраву вместо предложений по регулированию рабочего времени заняться реформой медицинского страхования.

Кроме того, из концепции пропало предложение полностью запретить продажу табака людям, родившимся после 2015 года. Минздрав предлагал сделать эту меру бессрочной и ввести её с 2033 года.

Несмотря на то, что концепция потеряла несколько довольно интересных предложений, она, тем не менее пополнилась новыми.

Теперь предлагается ввести запрет на участие государственных служащих в мероприятиях, которые спонсируют табачные компании. Кроме того, предлагается обезличивать табачные товарные знаки в кинофильмах, отказаться от государственной поддержки кинофильмов, где люди курят, а также стандартизировать упаковки табака.