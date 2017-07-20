При каких условиях США гарантируют безопасность Порошенко

Киев, , 07:02 — REGNUM Американская сторона дала понять президенту Порошенко, в чем конкретно должны состоять его действия для начала реализации Минских соглашений, и в какие сроки он должен уложиться. К этому сводится суть предложения, которое привез украинскому президенту госсекретарь США Тиллерсон. О «черном метке» Порошенко рассказывает редактор ИА REGNUM Юрий Баранчик.

От Порошенко, прежде всего, требуется дать ход денацификации Украины, что, в свою очередь, позволит начать подготовку к смене состава парламента после следующих выборов. Верховная рада нового созыва, в свою очередь, должна будет принять требующиеся для федерализации Украины законы и конституционные поправки. И если это будет сделано, то США гарантируют безопасность Порошенко после его ухода с занимаемой должности. Если условия не будут выполнены, то лично Порошенко США не дают никаких гарантий, начиненная взрывчаткой ситуация взрывается, а распад Украины становится неминуем.

После хода Тиллерсона наступает время назначенного спецпредставителя США по Украине — Курта Уолкера, «ястреба» из команды Маккейна. Опираться в реализации названного проекта Порошенко будет на него.

Что делается уже сейчас, читайте здесь: Тиллерсон привез Порошенко «черную метку»

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