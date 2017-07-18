Bild: «Авиабаза, не замеченная Google, поссорит США и Турцию»

Берлин, , 20:52 — REGNUM «Это очень странно, пишет издание, — что ни в Google Maps, ни в Microsoft Bing, ни на российском ресурсе Яндекс. Карты вместо базы Кобани и в июле 2017 — пустыня. А на TERRA server она появилась еще в мае. Что можно сказать о поведении Google, который регулярно обновляет свои карты и «не заметил» военный объект площадью в 235 футбольных полей?»

Bild направила официальный запрос в международную миссию Inherent Resolve, «занимающуюся борьбой с Исламским государством (организация, деятельность которой запрещена в РФ)», но ответ был сух и неинформативен: «база используется для операций против ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ)».

«Вполне возможно, — считает корреспондент издания Юриан Рэпке, — все дело в Турции. Новая база фактически крепость в сердце района, контролируемого «Демократическими силами Сирии», а эту организацию Анкара считает, и не без оснований, курдско-арабским альянсом, хотя и воюющим против ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), но по целям и задачам ничем не отличающимся от «Рабочей партии Курдистана», сепаратистов, которые спят и видят, как бы от Турции оттяпать кусок себе на образование автономии».

«Американцы строили свою базу из опасений, что турки будут в этом районе действовать против курдов (до турецкой границы от Корбани всего 27 км). Со временем сюда могут быть переведены самолеты ВВС США с турецкой базы Инджрлик», — делает вывод Рэпке. И добавляет, что «база начала строиться еще летом 2016 г. в эпоху Обамы, но её «никто не видел из космоса». ВПП аэродрома позволит принимать крупнейшие военно-транспортные самолеты C-17 Globemaster, однако, судя по размерам выстроенных там ангаров, диаметр которых не превышает 30 метров, это будет пристанищем истребителей и штурмовиков».