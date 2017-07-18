Кремль призывает не обострять ситуацию на Корейском полуострове

Москва, , 21:01 — REGNUM Власти Российской Федерации призывают не обострять и без того напряженную ситуацию на Корейском полуострове. Об этом сегодня, 18 июля, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга.

«Российская позиция не изменилась. Мы по-прежнему выступаем за денуклеаризацию Корейского полуострова, за продолжение политико-дипломатических усилий со всех сторон и призываем все стороны к сдержанности и к избеганию каких-либо резких движений, которые могут спровоцировать дальнейший рост напряжённости», — сказал Песков.

Напомним, 4 июля Корейская Народно-Демократическая Республика объявила об успешном испытании баллистической ракеты. В ответ на это США, Франция и Великобритания на заседании Совета Безопасности ООН призвали ужесточить санкции против Северной Кореи.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Пхеньян формировал свою ядерную и ракетную программы в начале 2016 года. В ответ на это США и Южная Корея провели серию масштабных военных учений у границ КНДР.

Вашингтон считал, что тем самым продемонстрирует Пхеньяну решимость дать силовой ответ на дальнейшее развитие северокорейской ядерной и баллистической программ. Однако власти КНДР решили не сворачивать с намеченного пути и продолжили испытания.

Тогда США инициировал против КНДР санкции по линии Совета Безопасности ООН. Но и это пока не возымело никаких действий.

Россия и Китай выступили с совместной инициативой по снижению напряжённости на Корейском полуострове. Москва и Пекин предложили Пхеньяну объявить мораторий на ядерные и баллистические испытания. При этом США и Южной Корее рекомендовано воздержаться от военных учений вблизи границ Северной Кореи. США эту инициативу отвергли.