«ЕР» поможет разработать закон о реабилитационном сертификате для инвалидов

Москва, , 19:46 — REGNUM Партийный проект «Единой России» «Единая страна — доступная среда» примет участие в разработке законопроекта о реабилитационном сертификате для людей с ограниченными возможностями здоровья, который планируется внести на рассмотрение в Госдуму осенью. Об этом заявил федеральный координатор партпроекта, заместитель председателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаил Терентьев, выступая на заседании Президиума Генерального совета партии «Единой России», где подводились итоги работы шести федеральных партийных проектов за I полугодие 2017 года и обсуждались планы их дальнейшей деятельности.

По словам Михаила Терентьева, партпроект уделяет особое внимание этому законопроекту, который в настоящее время разрабатывается в Министерстве труда и социальной защиты РФ.

«У людей с ограниченными возможностями здоровья появится возможность не тратить личные деньги на приобретение техсредств, а затем ждать их возмещения от государства, а рассчитываться сразу с помощью реабилитационного сертификата. Предполагается, что законопроект будет внесен в Госдуму в осеннюю сессию», — отметил политик.

Кроме того, как сообщил Михаил Терентьев, во втором полугодии партпроект намерен добиваться сохранения федерального финансирования региональных программ поддержки инвалидов в 2018 — 2020 годах на уровне 2015 года.

«Мы выступаем и за дополнительные преференции при госзакупках предприятиям, единственным учредителем которых являются общественные организации инвалидов», — подчеркнул координатор партпроекта.

Также партийный проект ставит целью отстаивание интересов российских паралимпийцев на международной арене в связи с приостановлением членства Паралимпийского комитета России в Международном паралимпийском комитете (МПК). В частности, 8 сентября планируется участие в Генеральной ассамблее МПК, на которой будут избраны новые президент организации и состав правления МПК.

Во втором полугодии 2017 года активисты партийного проекта намерены провести конкурсы профессионального мастерства среди людей с ОВЗ: в частности, в конце ноября 2017 года в Москве пройдет национальный чемпионат «Абилимпикс».

"Планируется продолжать совместный с проектом «Модернизация образования» и «Молодой Гвардией» «Единой России» мониторинг сайтов образовательных организаций на предмет наличия сведений об их доступности для людей с ОВЗ», — резюмировал Михаил Терентьев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Партийный проект «Единой России» «Единая страна — доступная среда», реализация задач которого рассчитана с 2017 по 2022 годы, направлен на поддержку и интеграцию в общество людей с ограниченными возможностями.

В России насчитывается более 12 млн таких граждан, из них около 3,8 млн трудоспособного возраста. Партпроект проводит мониторинг по оценке занятости людей с ОВЗ, для того чтобы выяснить, сколько позиций создано в рамках квотируемых рабочих мест и есть ли неправомерные отказы соискателям данной категории населения. Большое внимание в рамках партпроекта уделяется передвижению людей с ОВЗ: в частности, выявляются нарушения их прав при пользовании железнодорожным транспортом.